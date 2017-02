O PP esixe que Compostela Aberta leve ao próximo pleno a aprobación de bonificacións para familias numerosas

O Grupo Municipal Popular instou ao goberno de Compostela Aberta a que leve ao pleno do mes de marzo a aprobación das bonificacións para as familias numerosas e non demore máis a súa posta en marcha.

Segundo relata o partido nun comunicado, o pasado 13 de decembro os populares presentaron no rexistro municipal unha proposición normativa referida a a ordenanza do Imposto sobre os Bens Inmobles (IBI) para promover un incremento do paquete de bonificacións para as familias numerosas.

"Pasaron máis de dous meses e non temos noticia de que Compostela Aberta dese ningún paso para a súa tramitación", lamentaron os populares, que inciden en que "a proposta é perfectamente asumible polo Concello".