Noriega proporá na súa reunión con Feijóo un incremento na partida destinada á Capitalidade de Santiago

O alcalde santiagués, Martiño Noriega, indicou que na súa reunión do próximo venres 3 de marzo co presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, proporá á Xunta un incremento da partida destinada á Capitalidade de Santiago.

Así o trasladou este venres en declaracións aos medios no Pazo de Raxoi, onde Noriega confirmou que a intención do goberno local é conseguir aumentar a contía dunha partida que actualmente "supera lixeiramente os 2 millóns de euros".

Esta axuda é concedida polo Goberno galego para paliar parte dos gastos que supón para a cidade ser a capital de Galicia e que, segundo "estudos da Universidade", son "superiores aos 5 millóns de euros".

Esta partida permanece "conxelada" desde hai 2 anos logo de varios anos de "caídas", segundo apuntou Noriega, quen trasladará esta e outras cuestións "que se irán anunciando a próxima semana" na reunión que manterá co titular da Xunta o vindeiro venres 3 de febreiro.

Entre elas estarán "reivindicacións" da cidade como a construción da variante de Aradas, a execución do acondicionamento dunha zona do Monte do Gozo e "cuestións compartidas" entre Xunta e goberno local, como a ligazón da AP-9 e a "conexión norte" desta autoestrada.

Así, o encontro entre Feijóo e Noriega servirá, segundo este último, para "pór ao día o grao de execucións das obras en marcha" e enmárcase dentro do "clima positivo" que manteñen Concello de Santiago e Xunta de Galicia tras o fin do "período de eleccións" do último ano e medio.

EXECUCIÓN PRESUPOSTOS

O pasado fin de semana a corporación de Santiago aprobou os orzamentos para este ano 2017 nun pleno no que os grupos da oposición emprazaron ao Goberno local a aumentar o grao de execución das obras comprometidas nas contas.

Para Noriega a intención do seu goberno é "iniciar todos os procesos de licitación comprometidos nos orzamentos" e, para iso, habilitou "a maior parte dos investimentos" para que os proxectos "conten xa co proceso construtivo", algo que "antes non pasaba" e que axudará a "acurtar prazos".

Deste xeito, lembrou que o "ano marca" do grao de execución orzamentaria (que inclúe a presentación do proxecto, o inicio da contratación e a execución en ano natural) foi "do 32%" e que "o ano pasado" foi o segundo mellor rexistro con "un 27%", aínda que aclarou que é un índice do que "non sentirse orgulloso".