A Deputación de Lugo inicia a contratación das obras da residencia e centro de día de Meira por case 2 millóns

A Deputación de Lugo iniciou a contratación das obras da residencia e centro de día público de Meira por un prezo de licitación de case 2 millóns de euros.

O Boletín Oficial da Provincia (BOP) publica este venres os pliegues cos que se pon en marcha o inicio do proceso. As empresas interesadas poderán presentar as súas ofertas en 15 días naturais.

O Concello de Meira achega outros 200.000 euros e os terreos onde se construirá, situados na rúa Grupo Escolar, no centro urbano do municipio.

Esta infraestrutura contará con 30 habitacións individuais para residentes e 20 para centro de día. A capacidade máxima que poderá atender é de 50 persoas.