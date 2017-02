Hacienda modificará a plusvalía municipal tras a sentenza do Tribunal Constitucional

O Ministerio de Hacienda modificará o Imposto sobre o Incremento do Valor dos Terreos de Natureza Urbana, coñecido como plusvalía municipal, despois de que o Tribunal Constitucional (TC) anulase o tributo nos casos das vendas de inmobles sen ganancia ou a perdas, segundo confirmaron a Europa Press fontes do departamento de Cristóbal Montoro.

En concreto, o TC declarou inconstitucionais varios artigos da norma foral de Guipúzcoa sobre a plusvalía municipal acerca dun contencioso na localidade de Irún, ao entender que vai contra o principio de capacidade económica tributar por este imposto cando a venda do inmoble realizouse con perdas.

Fontes de Facenda trasladaron a Europa Press que, de momento, afecta unicamente á Deputación Foral de Guipúzcoa, pero confirma que modificará a norma estatal respecto diso, que é exactamente igual que a que rexe na Deputación Foral.

O tributo, aplicado polos concellos, aplícase de acordo cunha fórmula que toma como base o valor catastral do chan e multiplícao por un coeficiente en función do número de anos que transcorresen entre a compra e a venda, co que se paga sempre polo vendedor aínda que o inmoble vendeuse con perdas, situación que se repetiu en numerosas ocasións tras a picada da burbulla inmobiliaria e que motivou varios recursos ao Constitucional.

A resolución do alto tribunal, adoptada por unanimidade, reitera que "en ningún caso poderá o lexislador establecer un tributo tomando en consideración actos ou feitos que non sexan expoñentes dunha riqueza real ou potencial", como sucede cando a venda do inmoble prodúcese sen obter ningunha ganancia ou mesmo con perdas.

Deste xeito, precisa, "non poderá crear impostos que afecten a aqueles supostos nos que a capacidade económica gravada polo tributo sexa, non xa potencial, senón inexistente, virtual ou ficticia".

O TC sinala tamén que a fórmula prevista na norma para calcular o imposto provoca que deba pagarse igualmente naqueles supostos nos que o valor dos terreos non se incrementou ou mesmo diminuíu, "unha circunstancia esta última non pouco frecuente" como consecuencia da crise económica.

En consecuencia, indica que, a partir da publicación da sentenza, "corresponde ao lexislador levar a cabo as modificacións ou adaptacións do réxime legal do imposto que permitan non someter a tributación as situacións de inexistencia de incremento de valor dos terreos de natureza urbana".

Por todo iso, o Ministerio de Hacienda trasladou a Europa Press que o imposto se modificará de acordo coa sentenza do Tribunal Constitucional e que loxicamente afectará ao financiamento local, dado que se trata dun imposto municipal, nun momento no que o Goberno prepara unha reforma do devandita financiamento e creou para iso un grupo de expertos.

REUNIÓN COA FEMP

Pola súa banda, o presidente da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), Abel Caballero, solicitou xa unha reunión co Goberno para analizar a modificación do devandito imposto. Segundo indicou, a FEMP está "a estudar a fondo" a sentenza porque o declarado inconstitucional non é o imposto senón a fórmula para o seu cálculo, polo que "o Lexislativo é o que ten que decidir".

Caballero lembrou que a FEMP xa advertiu en diversas ocasións ao Goberno sobre esta cuestión e foi incluído nas resolucións do seu XI Pleno en 2015. Ademais, foi un dos temas abordados na reunión mantida coa vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, e o ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, o pasado 6 de febreiro.