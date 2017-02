En Marea pide denunciar a Portugal ante a UE por ofrecer incentivos desleais a empresas de automoción

En Marea solicitou ao Goberno que denuncie ao Goberno de Portugal ante a Comisión de Competencia da Unión Europea por ofrecer incentivos económicos desleais a empresas de automoción, buscando a súa instalación no seu territorio e, por tanto, a súa deslocalización de España.

Nunha proposición non de lei rexistrada no Congreso recollida por Europa Press, a formación galega pide ao Executivo que denuncie en Bruxelas "a vulneración das normas da competencia na xestión de axudas e a oferta de chan industrial no sector da automoción".

Segundo expoñen os deputados de En Marea Yolanda Díaz e Antonio Gómez-Reino, o Goberno portugués está a comercializar o chan por baixo do seu prezo de custo, chegando a promocionalo con ofertas dun euro por metro cadrado, o que, denuncian, "distorsiona claramente a libre competencia" e supón unha práctica prohibida en virtude da normativa europea.

MELLORES PREZOS, FUXIDA DE EMPRESAS

Estas prácticas, coñecidas tecnicamente como 'dumping', provocan a marcha de empresas desde Galicia ao norte de Portugal, onde atopan incentivos fiscais e mellores prezos para instalarse. Por iso, a coalición galega insta o Goberno a preguntar se Portugal comunicou ou conseguiu autorización para executar axudas ou apoiar a empresas españolas.

En cinco anos, apunta En Marea, Galicia perdeu por iso o 30% do emprego, uns 2.000 postos de traballo directos, soamente no sur da Comunidade.

Un informe de Ceaga citado pola formación galega cifra en 27 o número de provedores de compoñentes do sector do automóbil de matriz galega que están instalados en chan portugués, á vez que outro tres multinacionais amplían a súa capacidade de produción no país veciño.

SOSPEITA DE FRAUDE NAS SUBVENCIÓNS: PIDE AUDITALAS

En Marea apunta que esta organización sectorial, integrada por 106 fabricantes, recibiu 4 millóns de subvención da Xunta de Galicia para fomentar a creación de empresas innovadoras, ante o cal a formación política conclúe que "non existe unha fiscalización seria" destas axudas.

"Todo indica que non están destinadas nin á innovación nin á creación ou mantemento do emprego en España", sinala En Marea, que pide auditar estas subvencións ás empresas da automoción e certificar así "que estas non incumpren a finalidade das axudas públicas".

O sector do automóbil xera en Galicia 19.000 empregos directos, chegando a facturar en 2015 uns 8.200 millóns de euros. O 15% dos automóbiles fabricados en España factúranse en Galicia e a automoción supón o 31% das exportacións anuais da rexión.

INVESTIR EN I+D+i

Por último, En Marea denuncia a falta dunha política industrial por parte do Goberno e de solo a prezo competitivo, o que unido ao alto custo da enerxía e á falta de investimento en I+D+i, "favorece que a industria española busque outras alternativas".

Por iso, En Marea completa esta iniciativa parlamentaria instando a axilizar toda tramitación administrativa para facilitar a implantación de empresas en España e desenvolver unha política industrial "como aposta estratéxica de país, primando o investimento en I+D+i, co aumento das partidas orzamentarias destinadas ao sector da innovación".