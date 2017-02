O concelleiro do Partido Popular de Vigo Miguel Fidalgo, criticou este venres que Goberno olívico aprobase unha nova subvención de 500.000 euros para a concesionaria do Auditorio Mar de Vigo, "unha empresa en concurso de acredores que acabará en liquidación, e un contrato que vai acabar no xulgado".

No entanto, o alcalde, Abel Caballero, ao ser cuestionado por estas denuncias, mantivo que quen recibe a axuda para ámbito cultural "non está en ningún concurso de nada" e acusou ao PP de "enganar". "O PP non se decata, estou a dicir que non é certo, non saben do que falan", asegurou aos xornalistas.

En concreto, o edil popular criticou que, ademais desta nova subvención, o Goberno "ten máis de 21 millóns de euros comprometidos coa concesionaria: "Cinco millóns en 2012; 1,2 millóns posteriores para equipamento; un contrato a 20 anos de 13 millóns coa UNED; e estes 500.000 euros anuais que se achegan desde fai catro exercicios para programación cultural".

"3.300 EUROS AO DÍA"

Así as cousas, Fidalgo remarcou que o auditorio custa "3.300 euros ao día" aos vigueses, do que "Caballero é o único responsable tras modificar o contrato adxudicado en 2008, reducilo á metade e levalo a un canellón sen saída cun plan de negocio que non ía ser viable coa metade do espazo expositivo".

Neste marco, augurou que a situación "acabará como as autoestradas que circundan Madrid: Van devolver ao concello esta concesión"; polo que instou ao rexedor a "coller o touro polos cornos" e abordar a situación cos accionistas en lugar de "seguir inxectando diñeiro con cargo ao peto de todos os vigueses".