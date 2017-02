Asociacións culturais celebran este sábado o Día de Rosalía con numerosos actos baixo a lema 'RosalíaTe'

A Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG) e a Asociación Cultural Ou Castro celebrarán este sábado, día 24, o aniversario do nacemento de Rosalía de Castro, con numerosos actos en toda Galicia recollidos baixo a lema 'RosalíaTe', a través dos que lembrarán e porán en valor a figura e obra da escritora galega.

En Vigo, o primeiro acto consiste nunha ofrenda floral ás 18,45 horas na imprenta de Juan Compañel (rúa Real, 12), onde se publicou 'Cantares Galegos'. A continuación, a comitiva trasladarase, acompañada de gaiteiros, ata o centro cívico da rúa Oliva para ler uns versos de Rosalía, xa que "a máxima homenaxe que se pode facer a unha escritora é ler os seus versos".

Así o destacou a escritora e portavoz de AELG, Marta Dacosta, que lembrou que este acto é organizado pola asociación desde 2011, "con intención de institucionalizalo e que se converta nunha xornada de celebración da literatura galega", para o que tamén propoñen celebrar o día regalando un libro en galego e unha flor.

Como todos os anos, tamén se lerá un manifesto, neste caso redactado pola escritora viguesa Ledicia Costas, no que ademais de reivindicar a figura de Rosalía e a literatura galega, farase referencia á violencia de xénero, un tema "de triste actualidade", dixo en referencia á morte dunha veciña de Redondela nunha explosión supostamente provocada pola súa expareja.

Finalmente, na rolda de prensa deste mércores, Dacosta valorou a figura de Rosalía e subliñou que "a súa voz é actual, reivindicativa, é reflexo da conciencia colectiva galega e universal e unha voz que se adiantou ao seu tempo e séguelle falando á mocidade do século XXI e adáptase a ser difundida en calquera soporte".

MÁIS ACTOS

O programa de actos deste ano con motivo do aniversario do nacemento de Rosalía xa arrincou o pasado domingo no Panteón de Galegos Ilustres, en Santiago, por ser o lugar onde está enterrada a escritora e "tamén coa intención de reivindicar que o Panteón teña uso laico e libre".

Os actos continúan esta semana, centrándose no día 24, en distintas localidades de Galicia, entre as que se inclúen Ferrol, A Coruña, Vilalba, Narón, A Rúa, Moaña, Arteixo, Pontevedra, e Rianxo; ademais de "numerosísismos centros escolares".