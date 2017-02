A Sala Ártika de Vigo acolle este sábado e domingo a obra 'Culto á abundancia', que reflexiona sobre o capitalismo

A compañía andaluza Por que teatro? estará este sábado e domingo na Sala Teatro Ártika de Vigo coa produción 'Culto á abundancia', unha "reflexión e caricaturización da sociedade capitalista onde se converteu o diñeiro e a ansia por obtelo na nova relixión monoteísta de Occidente".

Así o informou a organización do evento, que relata que Mammon, representado pola polifacética e multidisciplinar actriz sevillana María José Castañeda, é o Deus desta relixión que interactúa co público "no seu particular veneración litúrxica do capitalismo exacerbado que destrúe os valores de cooperación e solidariedade e convence aos seres humanos de que a felicidade se esconde na abundancia".

"Se as relixións teñen os seus ritos e símbolos, Mammon, o deus da riqueza interpretado maxistralmente pola actriz andaluza María José Castañeda, ten tamén os seus códigos propios no obxectivo de atraer ao culto á abundancia a cantas máis persoas posibles, a través dunha hora de representación teatral con música e ritmo pastoral no que as risas intelixentes e a reflexión están aseguradas", segundo explican.

'Culto á abundancia' estréase por primeira vez fóra de Andalucía nun formato de 60 minutos de duración, despois de que durante dous anos rodase por pequenos teatros e salas nocturnas como pequena peza teatral.

O éxito de público e crítica obrigou á compañía a converter a peza nunha produción teatral apta para ser representada no circuíto teatral de salas.

Esta comedia social, escrita polos dramaturgos andaluces Javier Berger e Jorge Dubarry, estará en Sálgaa Teatro Ártika de Vigo este sábado e domingo ás 21,30 e 20,00 horas, respectivamente.