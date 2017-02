Taller de cociña e concurso infantil de disfraces destacan no programa de Entroido de Área Central en Santiago

Área Central ofrecerá na tarde deste sábado un programa de actividades para conmemorar o Entroido que incluirá, a partir das 18,00 horas, unha nova sesión de 'Sábados Creativos', dedicada á cociña creativa; e, a partir das 18,30 horas, terá lugar o concurso infantil de disfraces.

En concreto, de 18,00 a 20,00 horas, a esquina azul contará cunha sesión de 'Sábados Creativos', centrada nesta ocasión na cociña creativa relacionada co Entroido. Os nenos asistentes poderán elaborar minifilloas de chocolate e caretas salgadas, entre outros pratos.

Doutra banda, tamén este sábado, a partir das 18,30 horas, arrincará o concurso infantil de disfraces, no que máis dun centenar de nenos daranse cita para desfilar cos seus mellores disfraces.

O concurso, segundo explica a organización, establece tres categorías: individual, parella e grupo. Para participar, é necesario inscribirse este sábado na propia zona de celebración, de 16,30 a 18,00 horas. Todos os nenos inscritos desfilarán un a un polo escenario principal para lucir os seus traxes, no marco dun "divertido espectáculo musical".

Para a tarde do luns, Área Central ten organizado un baile de Entroido, segundo destaca, "moi dinámico, cheo de música, coreografías e moita alegría", que se celebrará no escenario principal do centro comercial a partir das 18,30 horas.

Como colofón, o mércores día 1, en horario de 17,30 a 19,30 horas, Área Central celebrará un taller de disfraces de "monstros divertidos".