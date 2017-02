Continúa a procura do home desaparecido en Ferrol tras saír a pescar

Co arranque do día renováronse os labores de procura para localizar a un home de 68 anos desparecido desde o xoves en Ferrol, tras saír a pescar.

O operativo, que se centra na contorna de Cabo Prioriño e nas proximidades do porto exterior, está coordinado por Salvamento Marítimo e nel participan embarcacións por mar, helicópteros de rescate e efectivos de Protección Civil, Garda Civil e Bombeiros por terra.

Veciños do home, orixinario de Fene, deron a voz de alarma ao CAE-112 Galicia sobre as 12,40 horas deste venres, cando constataron que o home non regresara de pescar --unha actividade que for a a realizar o xoves--. O seu vehículo e o útiles de pesca foron localizados en Cabo Prior.