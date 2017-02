Detido en Baiona (Pontevedra) por subtraer 2.000 euros da tarxeta dun home para o que traballaba

A Garda Civil de Pontevedra detivo en Baiona a un home de 39 anos acusado de subtraer preto de 2.000 euros dunha tarxeta de crédito propiedade dun veciño para o que traballaba. Os axentes atribúenlle un delito continuado de estafa bancaria con agravante de abuso de confianza.

A investigación iniciouse por mor dunha denuncia presentada na Garda Civil por unha persoa que aseguraba ser vítima dunha posible estafa xa que, sen o seu coñecemento nin autorización, utilizaran a súa tarxeta bancaria para retirar diversas cantidades de diñeiro da súa conta, por un importe total de 1.870 euros.

Por mor das indagacións, a Garda Civil constatou que todos os reintegros, que comezaron a realizarse o mes de novembro, leváranse a cabo no mesmo caixeiro. Ademais, as cantidades na maioría dos casos eran moi pequenas, posiblemente para evitar chamar a atención do titular.

Estas circunstancias fixeron descartar desde un principio a posible clonación da tarxeta e axudaron a establecer a hipótese de que o autor era unha persoa da contorna social ou familiar da vítima, que tería acceso á tarxeta e ao seu número de seguridade, á vez que gozaba da posibilidade de utilizala aleatoriamente e devolvela ao mesmo lugar sen levantar sospeitas.

Esta liña de investigación concluíu coa identificación do suposto autor. Trátase dun home de 39 anos que adoitaba realizar traballos domésticos e de mantemento na casa da vítima.

Esta persoa, ademais de frecuentar a casa, coñecía onde se gardaba a tarxeta e o seu código de seguridade, porque nunha ocasión, estando o titular enfermo e con dificultades para saír á rúa, facilitáralla para que lle fose a retirar diñeiro ao banco.