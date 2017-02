Detida en Ourense por subtraer 23.000 euros da casa da súa exparella tras contratar un cerralleiro para abrir a porta

Unha muller de 33 anos foi detida en Ourense acusada de subtraer 23.000 euros e un reloxo da vivenda da súa exparella tras contratar a un cerralleiro para abrir a porta.

Segundo informou a Policía Nacional, os feitos sucederon o pasado 12 de febreiro, cando o propietario dun piso situado na zona de San Francisco de Ourense denunciou que ao entrar no seu domicilio non lle funcionou a chave, polo que tivera que contratar a un cerralleiro. Unha vez dentro, o home constatou que a vivenda se atopaba revolta e notou en falta 23.000 euros e un reloxo.

Ante estes feitos, o cerralleiro analizou a porta e manifestou á vítima que o bombín fora cambiado por outro diferente ao orixinal, motivo polo cal a chave non lle abría a porta.

O home contou á Policía que notaba en falta 3.000 euros que tiña nun sobre á entrada do piso, así como outros 20.000 que gardaba no canapé do dormitorio. Así mesmo, desaparecera un reloxo de alta gama e unha copia dunha denuncia que interpuxera contra unha muller que tempo atrás fora a súa parella sentimental.

UNHA EXPARELLA

A investigación posta en marcha derivou na identificación da presunta autora do roubo con forza, unha exparella sentimental da vítima coa que rompera relacións facía varios meses.

Segundo puido saber a Policía, a muller contratara a un cerralleiro a través do teléfono dun bar para entrar na vivenda e subtraer o diñeiro e o reloxo. Posteriormente, enganou ao cerralleiro para que lle cambiase a fechadura do domicilio da vítima.