Os perigos das redes sociais en colectivos vulnerables

O mal uso das redes sociais nunha etapa de "especial vulnerabilidade" como a adolescencia pode agravar as situacións de acoso escolar e illamento social das persoas con síndrome de Asperger.

Redes sociais.

Así o cren os expertos que este sábado participan na Fundación María José Jove da Coruña nunha xornada organizada por Asperga que, baixo o título "Asperger e adolescencia. Estratexias para adolescentes e familias", pretende abordar aspectos como o bullying, a sexualidade ou o uso das redes sociais nunha etapa "xa de por si complexa para a maioría das persoas, pero aínda máis para aquelas que presentan un trastorno do espectro autista".

Exposta cun enfoque moi práctico, esta actividade congregou a máis de 70 persoas, entre as que se contan mozas con síndrome de Asperger, familias e educadores.

"No período adolescente, no que a interacción e comprensión do mundo social resultan esenciais, as persoas con síndrome de Asperger atópanse nunha situación de especial vulnerabilidade", explican desde Asperga, que pretenden con este encontro "facer fincapé en aspectos que preocupan" ás familias e aos afectados.

Verónica Santiso, directora de Asperga, incidiu na necesidade de "dotar aos propios adolescentes e aos educadores daquelas estratexias" que lles permitan "abordar os obstáculos desta etapa de maneira satisfactoria".

Entre un 60 e un 90 por cento dos escolares con Asperger sufriu algún tipo de acoso escolar, fundamentalmente entre os 11 e os 14 anos. Isto vese empeorado, apuntan os expertos, pola mala utilización das novas tecnoloxías, que tamén pode contribuír a agravar o illamento social.

O secretario da Asociación Agalure, Gerardo Rodríguez, ofreceu aos participantes na xornada un taller destinado a pais, nais e educadores, para ver como identificar o uso, abuso ou adicción ás novas tecnoloxías e ás redes sociais.

Posteriormente, o experto impartiu unha actividade para adolescentes na que abordou de maneira "clara e práctica" os riscos que entrañan as diferentes redes sociais, páxinas e aplicacións que empregan día a día, propondo ferramentas e estratexias que melloren o seu control e actúen na prevención de condutas inadecuadas.

SEXUALIDADE

Outro dos temas tratados no transcurso das xornadas foi a sexualidade, da man da sexóloga Emma Placer Noriega, especializada no asesoramento acerca da sexualidade no ámbito da diversidade funcional.

No seu relatorio tratou de fomentar actitudes saudables e desmitificadas sobre a sexualidade nas persoas con diversidade funcional, abordando aspectos tan importantes como as emocións e a afectividade, a promoción da saúde sexual ou a protección dos abusos.

Este relatorio complementouse cun taller práctico, impartido por dúas psicólogas do equipo terapéutico de Asperga, Lucía Menéndez e Rocío Salgado, centrado na afectividade e a sexualidade para mozos e mozas con síndrome de Asperger.