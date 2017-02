Feijóo e Macri inciden nas posibilidades económicas de fortalecer a relación entre Arxentina e Galicia

O titular do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, e o presidente de Arxentina, Mauricio Macri, apostaron este sábado por aproveitar a nova etapa de modernización iniciada no país para fortalecer as relacións entre Arxentina e Galicia, algo que abrirá novas posibilidades económicas a ambos os dous lados do Atlántico.

Durante unha audiencia mantida co presidente arxentino, que estes días realiza a súa primeira visita de Estado a España, ambos os mandatarios avaliaron a nova folla de ruta iniciada polo país, centrada na modernización, na economía produtiva e no impulso dos investimentos, dentro dun marco que favoreza a seguridade e a estabilidade.

Sobre este punto, o responsable do Executivo autonómico garantiu a disposición de Galicia para axudar a Arxentina neste camiño e incidiu nas posibilidades económicas que se abren para os empresarios galegos e tamén para os empresarios arxentinos que queiran entrar en Europa a través de Galicia.

Feijóo e Mauricio Macri lembraron que a economía arxentina está baseada principalmente nos servizos e valoraron as oportunidades de comercio e investimentos en sectores prioritarios para o país como a agroindustria, a biotecnoloxía, as enerxías renovables ou o ámbito das prestacións sociais e sanitarias.

En 2016, Arxentina ocupou o posto 26 no ranking de exportacións galegas, aumentando significativamente o número de empresas galegas exportadoras, que pasou de 173 en 2015 a 214 en 2016.

CENTRO GALEGO

No encontro, o titular da Xunta tamén abordou con Macri a situación pola que atravesa o Centro Gallego de Buenos Aires e a súa viabilidade, especialmente no campo hospitalario.

Tras subliñar que a Xunta "está ao corrente no pago da débeda que atopou", agradeceu a Macri que o Goberno arxentino fágase cargo deste hospital. Na mesma liña, Feijóo expresou o interese de Galicia por preservar o uso social e cultural do centro, así como o seu valor patrimonial e agradeceu a "sensibilidade" do presidente arxentino neste sentido.

Núñez Feijóo quixo destacar novamente os lazos que unen a Galicia e a Arxentina a través da emigración, posto que actualmente son máis de 170.000 os galegos que residen naquel país.

Con este encontro, Alberto Núñez Feijóo e Mauricio Macri deron continuidade á reunión mantida o pasado mes de abril, durante a visita institucional do presidente da Xunta a Arxentina.