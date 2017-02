A terceira edición o programa 'CeMIT-Innova' será presentada o 7 de marzo na Cidade da Cultura

O martes 7 de marzo a Cidade da Cultura albergará a presentación da terceira edición do programa 'CeMIT-Innova', iniciativa que impulsa "proxectos colaborativos de base tecnolóxica" para a superación de "desafíos sociais na contorna local".

Segundo informou a Xunta este sábado a través dun comunicado, a presentación celebrarase ao longo de toda a mañá do 7 de marzo no auditorio da biblioteca do complexo do Gaiás coa presenza da directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), Mar Pereira, e o presidente da Fegamp, Alfredo García.

A xornada servirá para informar dos obxectivos da terceira edición deste programa, que está dirixido a concellos, "axentes TIC das aulas Cemit", persoal técnico de entidades de acción social, empresas e particulares.

Tras a presentación do programa, no que participarán 92 municipios, celebrarase unha "mesa de experiencias" organizada polos concellos de Ourense, A Bola (Ourense) e Pontedeume (A Coruña), quen exporán os proxectos realizados o ano pasado.

Ademais, o experto en Innovación cidadá e cultura dixital Juan Freire impartirá ese día unha charla. Freire é cofundador de varias empresas e na actualidade colabora en diferentes proxectos empresariais relacionados "coa aprendizaxe e o emprendemento, a tecnoloxía e o pensamento crítico e creativo".