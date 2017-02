As pandereteiras de Ialma presentan na Coruña o seu quinto disco, 'Camiño'

As pandereteiras galego-belgas de Ialma estarán este domingo, día 26, na Coruña para presentar o seu quinto disco, 'Camiño', nun concerto que terá lugar no Garufa Club.

Tras levalo por toda Europa, con concertos en Bélxica, Austria e Francia, Ialma traen agora 'Camiño', editado o pasado mes de decembro, a Galicia.

Despois do concerto ofrecido este venres na Casa de Rosalía de Padrón, o grupo estará este domingo na Coruña. O luns será a quenda de Lugo, no Clavicémbalo, desde onde volverá á Coruña o 1 de maio --no Teatro Rosalía-- e a Santiago de Compostela o día 3 do mesmo mes --Teatro Principal--.

Os concertos de presentación deste disco continuarán en marzo en Madrid, na Sala Galileo Galilei, o día 2; en Barcelona, en Tradicionarius, o día 3, o Zaragoza, onde participarán no Festival de Raíz o día 4; e en León, o 5 de maio.