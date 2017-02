O delegado territorial da Xunta na Coruña, Ovidio Rodeiro, participou este sábado no acto inaugural do XI Encontro Arqueolóxico do Barbanza, celebrado no salón de actos da Casa da Cultura Ramón Martínez López e que converterá durante a fin de semana a esta localidade coruñesa en "centro de referencia" no campo da arqueoloxía.

Na súa intervención, Ovidio Rodeiro agradeceu a invitación a un encontro "xa consolidado e considerado polos expertos un referente a nivel nacional e mesmo internacional no campo da arqueoloxía", tras o que destacou a importancia desta disciplina no municipio con exemplos como os Castros de Neixón, declarados Ben de Interese Cultural.

Rodeiro dedicou tamén unha mención especial ao Centro Arqueolóxico do Barbanza, "que trata de pór en valor e de dar a coñecer a historia milenaria destas terras" e eloxiou o esforzo dos seus integrantes por resaltar "a maxestuosidade de miles de anos de historia condensados no Neolítico, na Idade de Bronce e na cultura castrexa da Idade de Ferro".

Acompañado polo alcalde, o delegado territorial saudou durante un receso a algúns dos participantes antes do inicio das xornadas, e tivo a oportunidade de coñecer os diferentes expositores instalados no exterior do salón de actos do centro Ramón Martínez López.

A undécima edición dos Encontros Arqueolóxicos do Barbanza reúne en Boiro a destacados especialistas como María Eugenia Aubet Semmler; catedrática emérita de Prehistoria da Universitat Pompeu Fabra; Valentín Villaverde Bonilla, catedrático de Prehistoria da Universitat de València; Nicholas Márquez-Grant, Lecturer in Forensic Anthropology da Cranfield University; Antonio Faustino Carbalho, profesor de Arqueoloxía e Património Cultural da Universidade do Algarve; ou María del Carmen do Arco Aguilar, catedrática de Prehistoria da Universidade da Lagoa, entre outros.