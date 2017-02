Interceptado en Mos un condutor que circulaba de forma temeraria e cun grao de alcol próximo ao coma etílico

Efectivos do Destacamento de Tráfico da Garda Civil interceptaron esta semana en Mos (Pontevedra) a un condutor que circulaba de forma temeraria pola estrada N-550 e cunha elevada taxa de alcol, próxima, segundo apuntaron, á que leva ao coma etílico.

Os feitos sucederon sobre as 16,00 horas do pasado mércores, cando un usuario alertou de que un vehículo circulaba pola N-550, á altura do municipio de Mos, de forma moi anómala e con "evidente risco para os demais usuarios", facendo zigzag e invadindo de forma "espectacular" o carril do sentido contrario.

Activado o correspondente dispositivo para a súa localización, o condutor puido ser interceptado instantes despois por unha dotación do Destacamento de Tráfico da Garda Civil, á altura do quilómetro 151 desta vía.

O condutor resultou ser un veciño do Porriño de 55 anos que, ao ser sometido á proba de alcoholemia, arroxou un resultado "alarmantemente positivo", apuntan desde o corpo, con 1,64 mg/l na primeira proba e 1,55 na segunda.

Como consecuencia destes feitos, instruíronse dilixencias por parte do Equipo de Atestados do Destacamento de Porriño, por un suposto delito contra a seguridade viaria, que foron entregadas no Xulgado de Instrución nº2 do Porriño, procedéndose ademais da a inmovilización temporal do vehículo.

A Garda Civil informou de que a taxa de alcol arroxada por este condutor investigado "é a máis alta das rexistradas no que vai de ano" neste destacamento.

De feito, indican, "conducir cunha taxa superior a 1,5 mg/l considérase embriaguez profunda, así como ter un estado de estupor e progresiva inconsciencia, entrando a partir de 2 mg/l na posibilidade de coma etílico".