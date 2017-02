Méndez de Vigo abordará co Ministerio de Facenda e Función Pública a suspensión de oposicións de profesores

O ministro de Cultura, Educación e Deporte, Iñigo Méndez de Vigo asegurou que abordará co Ministerio de Facenda e Función Pública "a suspensión de prazas ao Corpo de Profesores nalgunhas comunidades autónomas", e explicou que cun Orzamento "todo sería máis fácil".

Méndez de Vigo, que asistiu hoxe ao acto de conmemoración do 78 aniversario (1939-2017) da morte de Antonio Machado, insistiu, en declaracións recollidas por Europa Press que desde o Goberno Central son "conscientes da importancia de mellorar a calidade do sistema educativo".

Neste sentido aproveitou para pór a Soria como "exemplo de educación inclusiva" e resaltou os resultados do informe Pisa anunciando que na Conferencia Sectorial "analizaranse as boas prácticas de comunidades punteiras en educación para que sexan exportables a outras rexións".

O responsable de Cultura, Educación e Deporte e portavoz do Goberno aproveitou o acto de conmemoración da morte de Machado para destacar o paso do poeta pola capital onde "abandonou o modernismo para converterse nun poeta esencial".

Méndez presidiu o acto no que recitou varios poemas e destacou o paso de Machado por Soria, onde "impregnou a súa poesía e a súa experiencia vital".

No acto, celebrado no Casino da capital, o ministro mostrou a súa admiración por Machado e contou como o poeta vinculado a Soria foi moi amigo do seu bisavó Francisco de Icaza, "ao que lle dedicou un poema en 'Soidades'".

O responsable de Cultura puxo en valor as dúas figuras poéticas que deixaron pegada en Soria, Antonio Machado e Gerardo Digo, e apostou non só por impregnarse destes poetas senón de "facelos nosos".

O acto de conmemoración foi organizado pola Fundación Española Antonio Machado e contou coa participación, ademais do ministro, de Leonor Machado, sobriña do poeta, o embaixador de Nicaragua, Carlos Antonio Mindece o concelleiro de Cultura da capital, Jesús Bárez ou o presidente do Consello Escolar do Estado, Ángel de Miguel Casas. Os actos de homenaxe finalizaron cunha ofrenda de flores ante a tumba de Leonor e recital poético a cargo de alumnas e alumnos da Escola Oficial de Idiomas de Soria e do IES Machado.

NUMANCIA 2017

Méndez fixo referencia á xesta Numancia 2017, un evento que copa a axenda da provincia de Soria neste ano no que se conmemoran os 2.150 anos do asedio a Numancia e comunicou que nas próximas semanas aprobarase e publicará no BOE o Decreto polo cal o Goberno de España sumarase a este evento.

O ministro matizou que as exencións fiscais ás empresas que participen na promoción e patrocinio do evento dependerán da aprobación ou non dos Orzamentos Xerais do Estado.

Méndez destacou a importancia de fitos como o que sucedeu en Numancia e insistiu na necesidade de actualizar o xacemento e o centro de recepción coincidindo con Numancia 2017.