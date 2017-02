Predicións meteorolóxicas para este domingo: ceos cubertos en xeral e choivas débiles na Coruña e Pontevedra

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

Esta configuración deixará un réxime de ventos do suroeste, que achegarán moita humidade nesta xornada, segundo a información de Meteogalicia, ente dependente da Consellería de Medio Ambiente.

Así, os ceos estarán cubertos en xeral, con choivas de carácter débil, máis probables nas provincias da Coruña e Pontevedra.

Pola súa banda, as temperaturas mínimas experimentarán un moderado ascenso, con notables ascensos ao norte da provincia da Coruña, mentres que as máximas sufrirán un moderado descenso. O vento soprará moderado do suroeste.