Máis de 1.000 manifestantes percorren o centro da Coruña ao berro de 'Pan, traballo e teito'

Máis de 1.000 manifestantes percorreron este sábado ao mediodía as rúas do centro coruñés ao berro de 'Pan, traballo e teito' co obxectivo de defender as pensións e os servizos públicos.

Segundo explicou, en declaracións a Europa Press, un dos organizadores da manifestación, Santiago Lamelo, estas 'Marchas da Dignidade' tratan de defender unhas pensións e uns servizos públicos "de calidade" e, por iso, contaron coa presenza de varias organizacións sociais e sindicais, pero tamén de centenares de cidadáns a título individual.

Entre as principais consignas, deixáronse ouvir: 'Servizos públicos de calidade' e 'Pan, traballo e teito', entre moitas outras. De feito, Santiago Lamelo asegurou que a organización da marcha quedou "moi satisfeita" co seu resultado debido á "gran cantidade" de persoas que participaron nela.

Neste sentido, precisou que tamén acudiu xente de fóra da Coruña, que veu en 10 autobuses. Así mesmo, subliñou que os Cantóns se encheron de manifestantes que clamaban polos seus dereitos.

As dúas columnas, que partiron do Campo da Leña e do Palacio da Ópera, uníronse nunha soa na Praza de Ourense, desde onde partiron aos Xardíns de Méndez Núñez.

Alí, varios artistas amenizaron a marcha, entre eles o monfortino Antón Valcarce.

Á manifestación, tamén asistiron a deputada no Congreso de En Marea e coordinadora de EU, Yolanda Díaz; o secretario de Organización de EU, Rubén Pérez; o portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares; e o viceportavoz na Cámara galega desta formación, Antón Sánchez, entre outros.