En Marea pide ao Goberno español que compense aos municipios que teñan que devolver o imposto de plusvalía

En Marea reclamou ao Goberno español que compense aos municipios que teñan que devolver o cobrado aos contribuíntes polo imposto de plusvalía, que foi tombado polo Tribunal Constitucional ao considerar que "é contrario ao principio de capacidade económica".

A través dun comunicado, o grupo parlamentario do partido instrumental pediu ao Goberno central que, na reforma que se está preparando da Lei Reguladora de Facendas Locais, se inclúa "unha disposición transitoria que permita que os concellos devolvan as cantidades indebidamente cobradas" e que sexa o Estado o encargado de "compensar ás institucións locais por esta devolución".

En Marea argumentou que, na súa sentenza, o Constitucional fai responsable "ao Estado lexislador" do cobro indebido do imposto sobre o Incremento de Valor dos Terreos de Natureza Urbana, coñecido como "imposto da plusvalía".

Agora, o Tribunal Constitucional sentenciou que "non hai feito impoñible cando o suxeito pasivo poida acreditar a inexistencia do incremento do valor na operación suxeita ao devandito imposto", polo que determina que "se se demostra que na transacción non hai ganancia" a persoa que traspasa o terreo "non ten que pagar" devandito imposto.

REFORMA DO MODELO DE FINANCIAMENTO

Así as cousas, o viceportavoz de En Marea no Parlamento galego, Antón Sánchez, reclamou que se afronte "dunha vez por todas" a reforma o modelo de financiamento e, deste xeito, terminar "cun sistema que prexudica aos concellos galegos con respecto a outras zonas do Estado".

Para Sánchez, é preciso que "se dote financieramente as administracións locais con suficiencia que proporcione recursos para unha boa prestación de servizos".