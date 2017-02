Os lugares emblemáticos de Sada, é dicir, os puntos de interese turístico e natural do municipio coruñés van ser avaliados polos alumnos da Escola de Grao de Turismo e Empresariais da Coruña tras visitalos na compañía do técnico de Turismo, do técnico de Medio Ambiente e do concelleiro Liss Suárez Becerra.

A iniciativa, relatou o Consistorio sadense nun comunicado, tenta alcanzar visións alternativas e, concretamente, de profesionais novos que se están formando no ámbito turístico e que ven por primeira vez a Fábrica de Cerámica de Ou Castro, o espazo natural das Brañas ou mesmo o edificio da Terraza.

"Despois dos traballos que fagan estes alumnos poderanse calibrar as carencias e virtudes que ten o municipio, sobre todo a través dos ollos dos futuros profesionais deste sector tan importante", sinalou o concelleiro Liss Suárez Becerra.