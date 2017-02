Os Xenerais do Ulla visitan este domingo en Boqueixón (A Coruña) o Centro do Cabalo Galego

A comarca compostelá celebrará este domingo unha das súas máis recoñecidas tradicións etnográfico-culturais: os 'altos' e 'atranques' dos Xenerais do Ulla.

Trátase dunha comitiva que rememora as invasións francesas e a súa incursión e presenza na devandita comarca, e faino a través da sátira. Deste xeito, os Xenerais do Ulla alegrarán aos veciños, turistas e visitantes do 'Antroido' da comarca de Compostela, segundo indicou nun comunicado a Asociación Pura Raza Cabalo Galego.

Será este domingo, dentro das actividades de promoción, fomento e difusión do cabalo de pura raza galega e da marca Galicia, cando a comitiva chegue ás 11,00 horas ao centro de razas equinas autóctonas de Galicia na localidade de Sergude, no Concello de Boqueixón.

Previamente, ás 10,30 horas, desenvolverase na pista central de exhibicións do centro unha exhibición de doma clásica para mostrar ao público asistente as posibilidades cara ao mundo do deporte e do lecer en xeral do cabalo de pura raza galega, raza autóctona en perigo de extinción.

A recepción no Centro de Razas Equinas Autóctonas de Galicia (CREAG) cumpre o seu décimo terceira edición, coincidindo igualmente coa xornada de portas abertas do Museo do Cabalo Galego, o cal se poderá visitar no horario de 9,00 a 14,00 horas.

Os Xenerais virán precedidos polos 'correos', os cales se encargarán de anunciar a súa chegada. De igual modo, o vistoso e divertido 'coro de bonitos' acompañará cos seus cantos e coplas a presenza dos Xenerais.

Posteriormente, xa no interior da pista cuberta, entoaranse as 'vivas' facendo mención a todos os presentes.