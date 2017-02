Coches intelixentes made in Galicia

Galicia pode presumir de ter un dos asistentes de condución intelixente máis seguros do Mundo. Impulsado pola empresa galega Xesol Innovation no Parque Tecnolóxico de Galicia-Tecnópole, pode alertar aos condutores de calquera perigo que se lle presente na estrada.



Por iso, presenta como principais novidades sobre os sistemas xa existentes que pode ser implantado en calquera vehículo fabricado a partir do ano 2000 e que é moito máis preciso, xa que basea a súa tecnoloxía de detección na visión artificial, en lugar de infravermellos ou radares. Polo tanto, ten o maior número de ángulos de visión aumentada do mercado.



O sistema avanzado de asistencia á condución (ADAS) forma parte do proxecto SmartCars que esta start-up leva desenvolvendo desde o seu nacemento fai catro anos. "O noso asistente está pensado para proporcionar unha mellor seguridade na condución, a redución dos custos de mantemento do vehículo, un menor consumo de combustible e unha navegación máis intelixente", explicou José Nogueira, CEO da empresa.



Tres cámaras



Este asistente é capaz de proporcionarlle ao vehículo funciones novas e sacar rendemento das que xa tiña. Para facelo, incorpora un sistema de tres cámaras de visión artificial, moito máis precisas que os detectores por infravermellos ou radares dos seus antecesores á hora de detectar e predicir situacións de risco e avisar ao condutor a tempo para evitalas.



Mediante este sistema, o condutor ten a tranquilidade de recibir información inmediata que poida que o seu ollo non perciba por descoido, fatiga ou falta de reflexos ou visibilidade. Deste xeito, mediante sinais visuais e sonoros, o asistente alerta sobre a presenza de peóns, ciclistas, vehículos parados ou obstáculos na estrada, así como da irrupción de obxectos, como pode ser un balón, ao que probablemente lle seguirá un neno. Tamén avisa de curvas pronunciadas e cambios na forma da calzada, como un próximo estreitamento da vía, así como da invasión involuntaria do carril contrario ou da beiravía. Ademais, é capaz de rexistrar e interpretar os sinais de tráfico, alertando sobre o risco de incumprir as limitacións existentes.



O mellor do mercado



O sistema foi deseñado para ser instalado de forma sinxela en calquera coche xa en uso, á marxe da gama á que pertenza, o que fai que a condución avanzada estea ao alcance de calquera usuario. Con todo, a empresa está en negociacións con compañías de automoción para incorporalo tamén de fábrica en vehículos novos, caso no que podería completarse con funcións de vehículo autónomo, como o freado automático fronte a un obstáculo ou desvío en caso de perigo.



O único sistema similar do mercado é o desenvolvido pola empresa israelí Movileye, coa diferenza de que este só está dotado dunha cámara frontal, mentres que o de Xesol conta con tres cámaras.

Sistema de condución intelixente ADAS creado por Xesol Innovation | Fonte: Xesol Innovation

Aplicacións complementarias



No marco do proxecto SmartCars, a empresa desenvolveu tamén outras aplicacións destinadas a apoiar a condución avanzada. É o caso de Escriba, dispoñible desde xuño de 2016, co que o usuario pode ler e responder mensaxes mentres conduce, sen soltar as mans do volante nin tocar o seu móbil, mediante comandos de voz.



A partir do primeiro trimestre deste ano estarán dispoñibles outras dúas aplicacións: eCall e SmartFace. A primeira delas, que se anticipa á obrigatoriedade de que todos os vehículos europeos incorporen sistemas de chamada de emerxencia en caso de accidente a partir de abril de 2018, conecta (manual ou automaticamente) co servizo de emerxencias e proporciona información sobre a situación exacta do vehículo para facilitar a súa localización.



Por último, SmartFace permite identificar ao dono ou usuario do coche mediante recoñecemento biométrico do rostro, bloqueando o arranque por parte de calquera persoa que non fora previamente autorizada. Desde a empresa, sinalan que presenta funcionalidades especialmente útiles para a xestión de frotas.