Reinician procura do octoxenario desaparecido desde o xoves en Carballeda de Valdeorras (Ourense)

Na mañá deste domingo reiniciouse a procura do home de 88 anos residente en Carballeda de Valdeorras (Ourense) que permanece desaparecido desde o pasado xoves.

O operativo de procura está formado polo equipo de rescate da Garda Civil, voluntarios de Protección Civil, o Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Valdeorras e veciños da zona.

O pasado xoves foi o último día en que foi visto este home, de 88 anos e que, no momento da desaparición, residía só na súa vivenda do municipio ourensán de Carballeda de Valdeorras.

As tarefas de localización, que se concentran na zona do Teixadal de Casaio, foron suspendidas a pasada noite do sábado por falta de luz e reiniciáronse á primeira hora deste domingo.