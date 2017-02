Denuncian a unha concesionaria privada dos parques de bombeiros ante a inspección de traballo

O comité de empresa do consorcio de salvamento e extinción de incendios acaba de denunciar á empresa Matinsa a inspección de traballo. Unha situación á que se chega logo de que os delegados sindicais, nas numerosas reunións de seguridade e saúde coa empresa, advertiran dos perigos que supuña a falta de mantemento e materiais de protección. "Matinsa, fixo caso omiso polo que se decidiu denunciar a inspección de traballo", apunta o comité nun comunicado.



Así, denuncia que os tres parques de bombeiros que dependen desta empresa privada; Porriño, Morrazo e Ribadumia, sofren o abandono das súas zonas de prácticas para aforrar o seu mantemento. Ademais, das 30 denuncias presentadas reclaman que se suban de tres a catro o número de dotación diaria. "para que se poida realizar un rescate con garantías", di.



Tamén ter equipos de comunicación ATEX, adecuados para atmosferas explosivas; liñas de vida en camións, que evita caída superior a 2 metros; limpeza de traxes contaminados de restos biolóxicos ou químicos, equipos de protección para motoseerras, reparación e mantementos de vehículos e equipamentos e horas de formación, que non recibimos a pesar de estar en convenio.



Camións con avarías



Ademais, o comité de empresa critica que a cuba dun dos vehículos autobomba do parque do Porriño está danada cunha fenda. "E, a empresa, no canto de reparala, prefire levar o camión coa metade da auga aos incendios".



Tamén denuncia que se suprimiran servizos activos desde o 2001 como a unidade de rescate subacuático, con sede en Vilagarcía, o equipo cinolóxico (cans de rescate), con sede en Ribadumia, o grupo especial de rescate en altura, con sede no Morrazo ou a Unidade NRBQ (nuclear, radiológica, biolóxica e química) con sede no Porriño.



"Desde o comité de empresa lembramos a Matinsa que xestiona un servizo público polo que gañan moito diñeiro, que os camións, parques, materiais etc.. Non son da súa propiedade, senón de todos os veciños, polo que pedimos á empresa máis seriedade e compromiso a partir de agora", indica nun comunicado.



Manifestación dos bombeiros contra a privatización | Fonte: CIG