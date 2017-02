A figura do histórico dirixente do nacionalismo galego, Xosé Manuel Beiras, é "un referente" tanto para Anova como para En Marea. Así o cre o viceportavoz parlamentario de En Marea, Antón Sánchez, que indicou que o partido instrumental ten como tarefa pendente "reducir o discurso interno".

Pablo Iglesias, Xosé Manuel Beiras e Antón Sánchez en Santiago | Fonte: twitter en Marea

Nunha entrevista concedida este domingo na Cadena Ser recollida por Europa Press, Antón Sánchez abriu a porta a que Beiras se converta nun dos portavoces do partido instrumental. "Beiras será o que el queira, el decidirá, pero eu creo que é un referente para os de Anova e para todo o espazo de unidade popular", incidiu, para logo puntualizar que "é o Consello das Mareas o que ten que decidir esa cuestión".

Tras defender a figura do portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, do que Sánchez cre que volverá ser o candidato nas próximas autonómicas "se todo vai ben"; indicou que o grupo do partido instrumental no Pazo do Hórreo debe "mellorar moitas cuestións", como "reducir o discurso interno" para "levar a iniciativa e falar das cuestións que lle importan á xente".

"Eu son autocrítico pero non me gusta flaxelarme porque sei das dificultades que hai", remarcou, para logo engadir que "non é fácil cohesionarse" porque a aparición das novas forzas da esquerda supuxo "un gran cambio en pouco tempo".

DAR "ESTABILIDADE" A EN MAREA

Asi, emprazou a "aproveitar os próximos dous anos sen eleccións para construír desde abaixo a organización e darlle estabilidade", á vez que asegurou que as diferenzas internas "son positivas" e supoñen "un valor" para En Marea.

Tras isto, Antón Sánchez recoñeceu que as vitorias do PP a nivel estatal e en Galicia "puideron crear un desánimo momentáneo" do que a esquerda rupturista debe "recomporse". "As causas obxectivas que nos levaron a identificar que tiñamos que xuntarnos ao redor de intereses comúns seguen aí: a desigualdade, as inxustizas, os privilexios, por tanto, seguimos tendo a necesidade de apostar pola unidade popular", incidiu.

Para Sánchez, os primeiros cen días de Alberto Núñez Feijóo á fronte da Xunta no seu terceiro mandato supuxeron "a consolidación do modelo de desigualdade" en lugar de "a recuperación que vende o PP".

MAREAS LOCAIS

Por último, tamén se referiu á situación dos gobernos locais das mareas, dos que opina que están "a cumprir" coas expectativas, aínda que recoñeceu que "non é unha tarefa fácil", xa que é preciso "vencer inercias".

"Cando desde o noso lado analizamos as actuacións dos alcaldes, dos seus gobernos e das mareas que os sustentan, é unha batalla difícil e hai que apoiala", asegurou.