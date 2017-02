O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, considera "responsables" do "desastre financeiro" que sufriron "a maioría das caixas españolas" aos seus propios directivos, ao Banco de España e a "algún político", pero non deu ningún nome respecto diso.

Nunha entrevista na Radio Galega, tras ser preguntado pola imputación do exgobernador do Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Feijóo mostrouse convencido de que o banco central nacional "non actuou coa dilixencia debida na fusión e supervisión das caixas", nin tampouco en "toda a remodelación bancaria española".

Neste sentido, lembrou que Fernández Ordóñez era o máximo responsable do Banco de España --supervisor do sistema bancario nacional-- na época na que ocorreron estes feitos. Así mesmo, fixo fincapé en que ten "experiencias que acreditan que o Banco de España debe ser investigado", como se investigaron, engadiu, a directivos de caixas.

"Entre os directivos das caixas e o Banco de España, e algún político tamén, son os responsables, polo menos, dunha parte do desastre financeiro que sufriron a maioría das caixas", opinou o tamén líder do PPdeG.

Nesta mesma liña, espera que "se poida coñecer" por que, entre 2005 e 2009, as caixas de aforro en Galicia tiveron "unha deterioración tan grande". "Por que se incrementou tanto a rede de oficinas. Por que esas oficinas, maioritariamente, abríanse no Levante e en lugares dunha enorme especulación urbanística. Por que se incrementaron tanto os riscos e os investimentos en inmobles. En definitiva, por que, entre 2005 e 2009, cando tomei posesión como presidente da Xunta, as caixas de aforro galegas estaban nunha situación límite desde o punto de vista financeiro".

A continuación, o máximo mandatario do Goberno galego recriminoulle a Fernández Ordóñez que non actuase antes contra as prexubilacións millonarias dos exdirectivos das caixas, a pesar de que, resaltou, informouno por escrito do que estaba a pasar: "Volveriamos facer o mesmo que fixemos".

FINANCIAMENTO AUTONÓMICO

No que respecta á reforma do modelo de financiamento autonómico, Feijóo considera que é "perfectamente lexítimo expor se é necesario" incorporar ao País Vasco e a Navarra ao mecanismo de financiamento da nivelación interterritorial.

Sobre leste mesmo asunto, insistiu en que "non cabe unha negociación bilateral" con Cataluña porque "non se pode decidir entre dúas o financiamento de 17", á vez que pediu que se teña en conta o "efecto capitalidade" que beneficia a Madrid.

O presidente da Xunta admitiu contactos con Ferroatlántica, pero precisou que a empresa non lle notificou aínda ao Goberno galego a súa intención de vender as concesións das hidroeléctricas. En todo caso, condicionou calquera decisión a que se manteña o nivel de emprego na Costa da Morte e en Sabón, así como a que se aumente o investimento en Galicia.

"Se a empresa expón algo que cumpra a lei, que se acredite un interese público e que manteña os postos de traballo, pois pode ter viabilidade o seu proxecto; pero, se non se acreditan ese tres postos, evidentemente non", subliñou.

PULSAR POSIBLES CANDIDATOS

En clave interna, o líder dos populares galegos avanzou que os congresos locais do partido en Lugo e A Coruña, os máis inmediatos, servirán para pulsar os posibles candidatos da formación de cara ás próximas eleccións locais.

"Non é automática a designación do presidente local do partido para ser candidato á alcaldía, pero se é certo que imos pulsar a situación do partido na Coruña e en Lugo para albiscar que posible candidato pode haber para maio de 2019", explicou.

Tamén en clave interna, pero esta vez a nivel nacional, insistiu en que Rajoy quere esgotar a lexislatura e advertiu á oposición da "irresponsabilidade" de "bloquear a posibilidade de que un goberno goberne", en clara alusión á pendente aprobación dos Orzamentos Xerais do Estado.

En materia de infraestruturas, Feijóo lamentou os atrasos acumulados no AVE galego: "É evidente que cada un ten unha responsabilidade distinta, pero todos cometidos a falta de rigor de dar datos e datas que despois non cumprimos", relatou en alusión ao seu propio partido, ao PSOE e ao bipartito en Galicia.

Sobre os dous altos cargos do Sergas investigados polo caso da Hepatite C, Feijóo volveu a mostrar a súa confianza neles: "Estou absolutamente seguro de que todos actuaron de acordo cos seus principios deontolóxicos, con absoluta independencia e non dubido da súa profesionalidade. Por tanto, estou absolutamente convencido de que todos os médicos e o persoal sanitario desa comisión son persoas dignas e necesitan o recoñecemento expreso do Goberno e eu, como presidente, préstollo".