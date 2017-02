Verín celebra o seu tradicional desfile de carrozas cargado de sátira política con Trump e Urdangarín como protagonistas

O Concello ourensán de Verín celebra este 26 de febreiro o seu tradicional 'Domingo Gordo', o día grande do Entroido e de maior intensidade. Deste xeito, tras a festa deste sábado, xornada na que tivo lugar o 'Bautizo do Cigarrón', as bombas e as charangas volveron a escoitarse á primeira hora da mañá deste domingo nas rúas de Verín.

No entanto, estas non espertaron a todo o mundo, pois moitos continuaban en pé tras unha longa noite de festa á espera do desfile de comparsas e carrozas, que se concentran no Barrio de San Roque, segundo precisa o propio Consistorio, ata a súa saída.

En concreto, o Gran Desfile de Carrozas, Comparsas, Máscaras e Cigarróns comezou pasadas as 12,00 horas deste domingo e, nel, non faltou o humor e a sátira política, como todos os anos. En concreto, os protagonistas deste 'Entroido' foron Donald Trump, Iñaki Urdangarín e o recentemente falecido expresidente cubano Fidel Castro.

De feito, un divertido 'Donald Trump' participou no desfile seguido por un coche e dous grupo de persoas, uns disfrazados de mexicanos con escopeta en man --en alusión á construción dun muro entre Estados Unidos e México-- e outros de rusos --en referencia ás relacións do presidente estadounidense co Kremlin--.

Os últimos acontecementos do 'caso Nóos' tampouco pasaron desapercibidos na localidade ourensá de Verín, que xunto con Xinzo e Laza forma o 'Triángulo Máxico do Entroido'. Deste xeito, noutras das carrozas podíase ler un cartel no que puña: 'A tropa do Urdangarín fai a haka en Verín' --a haka é un baile tradicional dos indíxenas maoríes de Nova Zelandia, mundialmente coñecida grazas aos All Blacks, a selección de rugby deste país--.

A ASCENDENCIA GALEGA DE FIDEL CASTRO

Verín tamén lembrou este domingo ao falecido Fidel Castro, que morreu o pasado 25 de novembro. Debido a que o pai do líder da Revolución Cubana era natural de Láncara (Lugo), os verineses representaron un suposto traslado e chegada do corpo do expresidente cubano, aínda que soterrado en Santiago de Cuba, a Galicia.

Pero ademais da sátira política, tamén participaron no desfile moitos outros grupos disfrazados de multitude de temáticas: viquingos, 'hippies', cabalos de carreiras, etc., así como a tradicional carroza da terceira idade.

Como todos os anos, os cigarrones --máscara característica do entroido de Verín-- tamén participaron no desfile.

O desfile estivo amenizado pola Banda de Gaitas do Concello de Verín e polas charangas, que percorreron as rúas da vila, abarrotadas de xente. Tras o desfile popular, moita xente, entre participantes e espectadores, aglutináronse na Praza García Barbón, nun día que, tal e como relataron varios veciños a Europa Press, caracterizouse por bo tempo.

Durante esta tarde e ata o anoitecer diversas orquestras e charangas amenizan tanto aos veciños como aos visitantes. A partir da media noite haberá verbena popular.