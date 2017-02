Buscan a un adolescente de 14 anos desaparecido desde este sábado en Vigo

A Policía busca a un adolescente de 14 anos desaparecido desde este sábado en Vigo. En concreto, o mozo non durmiu onte á noite no seu domicilio e os seus familiares non conseguen contactar con el, polo que denunciaron a súa desaparición na Comisaría de Policía.

Así o indicaron a Europa Press fontes policiais, que tamén precisaron que xa se recibiron na comisaría varias chamadas para achegar datos sobre os lugares nos que puido estar o adolescente.

Segundo indica a Fundación Anar na súa conta de twitter, o adolescente, Manuel Falque Crespo, mide entre 1,80 e 1,85 metros e pesa entre 50 e 60 quilos. Así mesmo, ten o cabelo curto ondulado castaño e ollos verdes.

Manuel viches pantalón vaqueiro azul, sudadera marca 'Adidas' vermella, cazadora marca 'Slam' de cor azul mariño e zapatillas vermellas con detalles brancos.