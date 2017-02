O músico Magín Blanco presenta este luns o seu espectáculo 'Letras e notas' en Culleredo (A Coruña)

O músico Magín Blanco chega este luns 27 de febreiro a partir das 19,00 horas a 'Coruña The Style Outlets' co seu novo espectáculo infantil 'Letras e noites'.

Segundo informou a organización do evento nun comunicado, trátase dun contacontos musical no que Magín irá creando un universo ao redor de cancións, adiviñas e pequenos contos, e irá interactuando co público infantil.

Así, trátase dunha festa de Entroido a medida dos máis pequenos con entrada totalmente gratuíta.