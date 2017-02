Ferido un home tras chocar o seu coche contra unha casa en Pontedeume (A Coruña)

Un condutor resultou ferido nun accidente de tráfico rexistrado na noite do domingo ao chocar co vehículo que conducía contra unha casa no municipio de Pontedeume (A Coruña).

Segundo informou o CAE 112 Galicia, a persoa que chamou para pedir axuda explicou que o turismo levou por diante o muro dunha leira e chocou contra unha casa no lugar de Curio, en Pontedeume. Asegurou, ademais, que había unha persoa no interior do turismo que non podía saír.

Por iso, o 112 Galicia, tras recibir a alerta pasados uns minutos das 22,00 horas do domingo, púxose en contacto con Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Bombeiros do Eume, axentes de Tráfico e efectivos de Protección Civil da localidade.

Os membros do parque comarcal cando chegaron ao momento indicaron ao persoal do 112 Galicia que non eran necesarios os medios de excarceración, xa que o condutor estaba fóra do vehículo e foi evacuado polo persoal sanitario.

COCHE ACCIDENTADO

Por outra banda, pasados uns minutos das 00,30 horas deste luns, axentes de Tráfico solicitaron ao 112 Galicia colaboración para acceder a un turismo envorcado, fóra da vía, no Porriño (Pontevedra).

O suceso ocorreu no quilómetro 4 da estrada PO-510. O 112 Galicia alertou ao 061, Bombeiros de Baixo Miño e Protección Civil. Segundo precisaron os servizos de emerxencia alí desprazados, o vehículo saíuse da vía e caeu por un desnivel moi preto dun regato.

Ante a posibilidade de atopar a algunha persoa ferida nas inmediacións, os bombeiros fixeron uso das cámaras térmicas, aínda que finalmente non atoparon a ninguén. Persoal do servizo de mantemento da estrada tamén foi requirido polo 112.