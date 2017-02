Piden catro anos de prisión para un home acusado de facer tocamentos e bicar a unha menor en Monforte

A Fiscalía pide catro anos de prisión para un home acusado dun delito de abusos sexuais por facer tocamentos e bicar a unha menor de sete anos en Monforte de Lemos (Lugo).

A Audiencia Provincial de Lugo sinalou para este xoves, 2 de marzo, o xuízo por abusos sexuais, que comezará a partir das 10,00 horas, por unha causa procedente do Xulgado de Primeira Instancia e Instrución Número 2 de Monforte de Lemos.

Segundo o relato do Ministerio Público, durante a mañá do 31 de agosto de 2015 o procesado, maior de idade e sen antecedentes penais, atopouse coa menor e a súa avoa, á que coñecía por residir no mesmo pobo.

Acompañounas a unha zona verde en Moforte e, aproveitando que a avoa da menor desprazouse a outra zona do recinto, o acusado "cun claro ánimo libidinoso" sentou á nena, que contaba con sete anos, "ao carricho no seu colo, para posteriormente bicala nos beizos, chegando a introducir a lingua na boca" da menor, segundo o relato da Fiscalía.

Así mesmo, o procesado "acariñaba coas súas mans as nádegas e pernas da menor e mesmo chegou a tocar un peito da nena", segundo sostén a Fiscalía, que indica que os feitos descritos "foron presenciados por dúas testemuñas menores de idade, que decidiron gravalos co teléfono móbil dun deles".

Por iso, a Fiscalía pide catro anos de prisión e inhabilitación para o dereito ao sufraxio pasivo durante o tempo da condena por un delito de abusos sexuais.

AFASTAMENTO

Ademais, solicita a prohibición de aproximarse a menos de 200 metros da vítima ou comunicarse con ela por calquera medio durante un período de tempo de oito anos.

Tamén demanda "inhabilitación especial para o exercicio de calquera profesión ou oficio, sexa ou non retribuído, que leve un contacto regular e directo con menores durante sete anos".