O mal tempo obriga a suspender a procura do home desaparecido en Ferrol

As malas condicións do mar impediron renovar este luns os labores de procura do home de 68 anos desparecido desde o pasado xoves en Ferrol, cando saíu a pescar.

Segundo confirmaron fontes municipais e de Salvamento Marítimo, o operativo foi suspendido por mor das malas condicións do mar e da alerta por ondada na zona.

Efectivos de emerxencias, coordinados por Salvamento Marítimo, buscan desde o venres ao home na zona entre Cabo Prior, onde foi localizado o seu vehículo, e o Porto Exterior, sen que polo momento desen resultado as pescudas por terra, mar e aire.

Veciños do home, orixinario de Fene, deron a voz de alarma ao CAE-112 Galicia sobre as 12,40 horas do pasado venres, cando constataron que o home non regresara de pescar --unha actividade que fora a realizar o xoves--. O seu vehículo e os útiles de pesca foron localizados en Cabo Prior.