Un temporal costeiro de nivel laranxa afectará desde este luns ao litoral galego

A Dirección Xeral de Emerxencias da Xunta alertou dun temporal costeiro de nivel laranxa que afectará o litoral de toda a comunidade a partir deste luns.

Segundo a información de Axencia Estatal de Meteoroloxía (Aemet), a partir das 14,00 horas deste venres espérase mar combinado do noroeste, con ondas de 5 a 7 metros, nas franxas costeiras do noroeste e oeste da provincia da Coruña e en todo o litoral da provincia de Lugo. A medida que avance a tarde, as ondas aumentarán de 7 a 8 metros na área de Ortegal-Bares e mar adentro.

Este fenómeno está previsto que se estenda tamén a franxa costeira do suroeste da provincia da Coruña e ao litoral de Pontevedra a partir das 21,00 horas.

Por este motivo, e co fin de garantir a seguridade dos bens e as persoas, a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, a través do Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia, informou da situación aos concellos das provincias afectadas, ás Deputacións, servizos provinciais e agrupacións de voluntarios de Protección Civil e aos clubs náuticos, entre outros.