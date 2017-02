Vodafone non ve sentido adquirir outros operadores de telecomunicacións en España tras despregar rede de fibra no norte

O conselleiro delegado de Vodafone España, Antonio Coimbra, descartou calquera operación de compra da compañía no mercado español das telecomunicacións, xa que considera que nestes momentos non ten sentido a integración doutra empresa do sector no grupo.

Nun encontro cos medios con motivo da celebración do Mobile World Congress (MWC), Coimbra asegurou que non teñen sobre a mesa nin están a estudar ningún movemento destas características que poidan propor ao grupo.

Coimbra engadiu que no seu momento puido ter sentido a integración dalgunha das operadoras de cable do Norte de España, como Telecable ou Euskaltel, pero a actualidade non ocorre iso xa que Vodafone despregou moita rede de fibra na zona de País Vasco, Asturias e Galicia.

Neste sentido, explicou que calquera acordo que se alcanzase na actualidade serviría para comprar clientes e non para lograr sinerxías cunha operación de integración.

A pesar de todo, o conselleiro delegado de Vodafone España reiterou que o grupo sempre está dispoñible para estudar algunha operación de crecemento inorgánico "que teña sentido e sexa interesante".