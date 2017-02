A rotura dunha tubaxe de gas no Barco (Ourense) obriga a desaloxar catro bloques e unha gardaría

A rotura dunha tubaxe de gas nas obras que se realizan na Avenida Deputación do Barco de Valdeorras (Ourense), sobre as 8,30 horas deste luns, provocou o desaloxo de catro bloques de vivendas de tres alturas e dunha gardaría na que apenas había nenos ao coincidir o suceso co luns de entroido.

Así, foi desaloxada unha vintena de persoas á espera de que se comprobe que non hai índices de gas nas súas vivendas e poidan regresar aos seus fogares.

O suceso tivo lugar á primeira hora da mañá deste luns cando os operarios das obras que realizan nesta rúa romperon a canalización do gas. Inmediatamente procederon a avisar aos servizos de Protección Civil, Policía Local e Bombeiros e pechouse a condución de gas cara a esta zona.

As forzas de seguridade acordoaron unha zona nun radio dun centenar de metros ao redor de onde se produciu a rotura. Trátase dun lugar escasamente poboado e moi preto de onde se sitúa o cuartel da Garda Civil.

Fontes do Concello destacaron a Europa Press que no momento do suceso había unha decena de nenos na gardaría, xa que ao ser luns de entroido moitos pais non levaran aos seus pequenos. Tamén permanecen desaloxadas entre 15 e 20 persoas que residen no tres edificios incluídos no cordón de seguridade.

Técnicos da empresa de gas procederon a controlar os niveis no interior das vivendas como medida de precaución previa a que poidan regresar.