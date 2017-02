As enfermidades do sistema circulatorio e os tumores representan o 56% das mortes en Galicia

As enfermidades do sistema circulatorio e os tumores representan máis do 56 por cento das 31.688 mortes rexistradas en Galicia en 2015, con 9.523 e 8.283, respectivamente. A cifra de defuncións é un 5,8 por cento superior á do ano anterior, no que se rexistraron 29.929 falecementos no país. Así o reflicten os datos da estatística de 'Defuncións segundo causa da morte 2015' publicada polo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Cemiterio de Lalín | Fonte: historiadeza.wordpress.com

As enfermidades do sistema circulatorio foron a principal causa de morte na maioría das comunidades autónomas. Así, as taxas brutas de mortalidade máis altas por estas patoloxías rexistráronse en Asturias (420,3 falecidos por 100.000 habitantes), Castela-León (354) e Galicia (349,5).

Galicia tamén se sitúa entre as comunidades con maior taxa de defuncións debidas a tumores, con 304 por 100.000 habitantes. Mentres, a taxa de mortes por patoloxías do sistema respiratorio —cun total de 3.977 defuncións— está en 145,9; a de trastornos mentais e do comportamento en 79,1 e do sistema nervioso, en 56,2.

Do total de 31.688 falecidos en 2015, un total de 1.242 debéronse a causas externas, entre as que destaca o descenso no número de suicidios en Galicia, dos 371 en 2014 a 318 en 2015.

Tamén se reducen os homicidios, de 20 a 16; e lixeiramente caen as mortes por afogamento, sumersión ou sofocación, de 134 en 2014 a 133 en 2015, segundo os datos do INE.

Entre as causas externas de morte inclúense tamén os accidentes de tráfico (151 defuncións), caídas accidentais (366) e accidentes por lume, fume e sustancias quentes (19), entre outras.

TAXA DE MORTALIDADE

As taxas brutas máis elevadas de falecidos por cada 100.000 habitantes en 2015 corresponderon a Asturias (1.297,8), Castilla-León (1.189) e Galicia (1.162,8).

Segundo aclara o INE, as taxas brutas de mortalidade foron máis elevadas nos territorios envellecidos, xa que normalmente hai máis defuncións polo efecto da estrutura da poboación por idade.

DATOS ESPAÑA

En 2015 faleceron en España 422.568 persoas, 26.738 máis que as 395.830 do ano anterior, o que representa un aumento do 6,8 por cento, segundo os últimos datos publicados polo Instituto Nacional de Estatística.

A taxa bruta de mortalidade sobe un 6,9 por cento ata os 910,5 casos por cada 100.000 habitantes. En 2014 rexistráronse 852,1 falecidos por cada 100.000 habitantes, o que apenas representou un aumento do 1,7 por cento con respecto do ano anterior.

Por sexo, faleceron máis homes (213.309) que mulleres (209.259) pero nelas o incremento da mortalidade é moito maior, un 7,7 por cento máis que en 2014, fronte ao aumento do 5,8 por cento experimentado en homes.

A maioría (96,4%) das defuncións debéronse a causas naturais, enfermidades, responsables de 407.489 defuncións, un 7 por cento máis que o ano anterior. En cambio, os falecementos por causas externas crecen só un 1,2 por cento.