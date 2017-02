A poboación aproba ao sistema sanitario público cun 6,55, segundo o Barómetro Sanitario 2016

En xeral a poboación considera que, aínda que necesite algúns cambios, o sistema sanitario en España funciona ben, así o manifestou o 66,1% dos enquisados no último Barómetro Sanitario 2016 elaborado polo Ministerio de Sanidad e o Centro de Investigacións Sociolóxicas (CIS), que en termos de satisfacción xeral lle da unha puntuación 6,55 puntos sobre 10.

Á hora de cuantificar a satisfacción xeral da cidadanía co sistema sanitario público, os datos mostran unha valoración algo superior a anos anteriores, xa que en 2015 foi de 6,38 puntos mentres foi de 6,31 en 2014 e 6,41 que en 2013. Deste xeito, o dato achégase ao 6,59 de media alcanzado en 2011, que supuxo a maior puntuación en dez anos.

Do mesmo xeito, o 33,2% da poboación pensa que necesita cambios fundamentais, un dato que baixa con respecto ao ano anterior cando o 35% mostrouse partidario desta opción.

Entre os aspectos susceptibles de mellora nos diferentes servizos asistenciais identifícanse, fundamentalmente, os relacionados cos tempos de acceso aos servizos: a obtención de cita o mesmo día que se solicita, se así se desexa, en Atención Primaria (36,9%) e os tempos de permanencia en sala de espera para entrar en consulta do especialista (a 30,3% espera máis de 1 hora).

Así mesmo, as persoas que acudiron aos centros de Atención Primaria manifestan, nun 86% os casos, unha valoración moi positiva da atención recibida. En canto ás consultas de especialistas, o 79,5% dos pacientes manifesta que a atención prestada foi boa ou moi boa.

Segundo esta enquisa, para a que se realizaron case 7.800 entrevistas a cidadáns maiores de idade, seis de cada dez persoas manifestan que a atención recibida foi máis ou menos igual a como esperaban que fose. Á súa vez, o 75,8% das persoas que utilizaron os diferentes dispositivos e servizos de urxencias do SNS consideraron que recibiron unha boa atención.

Do mesmo xeito, o 85,8% dos pacientes ingresados nos hospitais do Sistema Nacional de Saúde (SNS) avalían positivamente a atención sanitaria recibida e un 34,5% dos pacientes atopáronse cunha atención mellor que a esperada, fronte a un 8,4% que considerou que foi peor do que esperaba.

A ATENCIÓN PRIMARIA, A MÁIS VALORADA

A maioría das persoas maniféstanse partidarias do uso do sistema sanitario pública fronte ao privado. Así ocorre nas distintas opcións analizadas polo estudo: consultas de Atención Primaria (69,6%), consultas de atención especializada (57,0%), ingreso en hospital (68,1%) e urxencias (66,4%).

Nas consultas de Atención Primaria son moi apreciados aspectos como a confianza e seguridade que transmite o médico coa maior puntuación, 7,73 sobre 10; séguelle de preto o trato recibido do persoal sanitario (7,72) e a información recibida sobre o problema de saúde (7,55). Respecto das consultas de médicos especialistas son especialmente valorados o trato recibido do persoal sanitario (7,37), a confianza e seguridade que transmite o médico (7,21) e a información recibida (7,15).

Na opinión sobre o funcionamento dos hospitais destacan o equipamento e medios tecnolóxicos que ofrecen (7,67), os coidados e atención do persoal de enfermaría (7,48), a atención do persoal médico (7,37) ou a información que reciben os pacientes sobre a evolución do seu problema de saúde (7,24). O feito de estar ingresado nunha habitación compartida con outros pacientes valórase con 5,91 puntos.