Detidas tres persoas por roubar nunha vivenda en Aranga (A Coruña)

Axentes da Garda Civil das localidades coruñesas de Betanzos e Curtis detiveron o domingo a tres individuos acusados de acceder ao interior dunha vivenda en Montouto, no municipio de Aranga (A Coruña), coa intención de roubar.

Os detidos supostamente entraron ao inmoble sobre as 00,20 horas tras forzar unha xanela e unha porta de acceso, segundo relata o Instituto Armado, que engade que a vivenda tiña un sistema de alarma "que propiciou a pronta actuación das patrullas" da Garda Civil.

No interior do domicilio producíronse as detencións de A.M.P.V. e P.S.X. de 42 e 40 anos, veciños de Monfero e Narón, respectivamente.

Un terceiro individuo, M.T.C., de 54 anos e veciño de Cabanas, logrou escapar por unha xanela da cociña, pero foi identificado e, posteriormente, sobre as 13,50 horas presentouse de maneira voluntaria no cuartel da Garda Civil de Betanzos, onde foi detido.

Estes homes trataban de apoderarse no momento da súa detención dunha caldeira e unha cociña bilbaína. Ademais, segundo apuntan as mesmas fontes, xa cargaran nunha furgoneta un motor eléctrico que foi devolto aos seus lexítimos propietarios.

O tres homes, aos que se lles imputa a comisión dun roubo con forza, e as dilixencias practicadas está previsto que pasen a disposición xudicial na mañá deste luns ante o Xulgado de Instrución Número 3 de Betanzos.