A comisionada para o reto demográfico aposta polas políticas transversais e de fixación de poboación no rural

A comisionada o Goberno para o reto demográfico, Edelmira Barreira, fixo fincapé na importancia de pór en marcha políticas transversais e de fixación de poboación no rural para loitar contra o problema demográfico.

Nunha entrevista concedida á Radio Galega, a comisionada lembrou que as políticas nesta liña deben afectar o emprego, aos servizos sociais, á igualdade de oportunidades e á conciliación laboral.

Así mesmo, incidiu na necesidade de fixar poboación no rural facendo que os servizos "sexan iguais" tanto para os que viven nesta zona como para os que residen en áreas urbanas.

En Galicia, apuntou Barreira, "xa se puxeron en marcha plans de dinamización demográfica", uns proxectos que "hai que colocar na axenda política".

Neste sentido, destacou que o reto demográfico conta coa atención de todos os partidos, xa que "hai unha preocupación compartida". "Pretendemos levar o acordo á Unión Europea. A axenda de Europa está centrada no envellecemento activo e a nosa idea é levar unha dimensión máis ampla", apuntou.

Na axenda da comisionada está traballar coas comunidades autónomas para "pór en marcha un foro no que se intercambien as posibles propostas que se fagan no Senado" e desenvolver a estratexia necesaria para abordar o problema demográfico.