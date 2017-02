Manuel Martínez deixará de dar clases no colexio de Becerreá ao converterse en vicepresidente da Deputación de Lugo

O novo vicepresidente da Deputación de Lugo, Manuel Martínez, avanzou este luns que deixará o colexio no que imparte clases en Becerreá, onde é alcalde, para centrarse nos seus labores no ente provincial e no Concello.

"Eu pedín pasar a servizos especiais no colexio. Deixarei o colexio estes meses que faltan para acabar o curso", explicou Martínez.

Así, indicou que, a partir do xoves, tras o pleno de mércores vaise a "coordinar" co presidente da Deputación de Lugo, Darío Campos, para "empezar a traballar e mirar cales son os temas urxentes para tomar unha decisión rápida".

Respecto diso, Martínez asume que tomará decisións "de acordo co presidente e o grupo provincial socialista". "A partir de aí, porse a traballar e esperar ás próximas eleccións, e que os pasos que demos redunden en beneficio do partido, da provincia e dos veciños de Lugo", agrega.

SUSPENSIÓN DO PSOE, "EN TRÁMITES DE SOLUCIÓN"

En canto á suspensión cautelar que pesa sobre el no PSOE, sinalou que "caduca agora no verán, porque aos dous anos podía pedir o reingreso e levántase o expediente".

"Está en trámites de solución pola información que teño, pero aínda que de feito estaba suspendido de militancia eu de facto seguía militando no partido entre comiñas", sostén. "Eu seguía sendo alcalde socialista en Becerreá, membro do grupo provincial socialista e seguía actuando coma se realmente estivese dentro do partido e non existise ese expediente", explica.