O Instituto Oftalmológico Gómez-Ulla alerta dos riscos de utilizar lentes de contacto de entroido non homologadas

O Instituto Oftalmológico Gómez-Ulla emitiu este luns un comunicado no que lembra a importancia de non descoidar a visión durante a celebración do Entroido, en particular en relación aos riscos de empregar lentes de contacto de cores ou caracterizadas que non estean homologadas.

Ademais, a clínica chamou a incrementar as precaucións na utilización de elementos festivos como pestanas postizas, purpurina ou pintura en aerosol para o pelo, que poderían "producir lesións en córnea, úlceras, laceracións ou infeccións se non se adoptan medidas preventivas".

No caso das lentes de contacto, o uso de elementos non homologados ou que non pasasen os controis sanitarios "supón un perigo para os ollos", xa que "pode producirse inflamación e infección da córnea".