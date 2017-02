Detido en Riotorto (Lugo) un veciño de Boiro (A Coruña) por tráfico de drogas

A Garda Civil da Pontenova (Lugo) detivo no municipio lucense de Riotorto a un veciño de Boiro (A Coruña) de 41 anos de idade como presunto autor dun delito de tráfico de drogas.

Segundo informou o Instituto Armado, ás 16,15 horas do domingo foi detido un individuo e intervido haxix, cocaína e marihuana no operativo.

Esta operación, segundo indican as mesmas fontes, iniciouse meses atrás e deu como resultado a detención desa persoa no interior dun establecemento de lecer na localidade de Riotorto. Na inspección interviñéronse diversas sustancias estupefacientes a tres persoas ás que se realizaron actas por senllas infraccións administrativas.

A Garda Civil do posto da Pontenova incautouse dunha landra de haxix de 10,5 gramos e de sete envoltorios de plástico que conteñen un seis gramos de cocaína que estarían dispostos desta forma, segundo destacan as mesmas fontes, "para a súa rápida distribución".

A iso súmase unha báscula de precisión de pequenas dimensións, a cal se investiga se se estaba utilizando para o menudeo de drogas no interior do local comercial. Así mesmo, no interior do local acháronse 2,5 gramos supostamente de marihuana, segundo apunta a Benemérita.

A persoa detida foi posta a disposición xudicial e a operación --no marco da que se investiga se se distribuían desde un establecemento hostaleiro de Riotorto ás localidades de Ribadeo, A Pontenova e Meira-- continúa aberta, polo que o Instituto Armado non descarta novos arrestos.