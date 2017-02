O portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, fixo un balance "absolutamente pobre e mediocre" dos primeiros 100 días do Goberno de Alberto Núñez Feijóo á fronte da Xunta esta lexislatura. Respecto diso, destacou "continuidade" e "moita propaganda", fronte a unha "nula eficacia".

En rolda de prensa, Villares denunciou a existencia dun presidente "ausente" en materia de política industrial, en ámbitos como o da automoción ou o de Ferroatlántica.

Ademais, achacoulle un "desastre" no sistema sanitario, con problemas "dramáticos" tanto en Ourense como en Santiago, e remarcou que fronte a el e os populares, hai unha "alternativa" no espazo de confluencia.

Despois do acto do venres, no que Feijóo dixo aos seus conselleiros que a maioría absoluta revalidada en setembro non era un cheque en branco, Villares interpretou que isto foi unha "forma de marcar o terreo" do titular do Executivo autonómico, "dicindo quen manda aquí", no marco dun Goberno "gris".

AP-9 E AVE

O balance de xestión, para o portavoz de En Marea na Cámara, é que esta foi "pouca e mala" nos primeiros 100 días, con "dous feitos escandalosos" que sobresaen ante os demais: as "renuncias" no relativo ao traspaso da autoestrada AP-9 e a finalización das obras de chegada do AVE a Galicia.

En ambos os casos, Luís Villares opinou que Feijóo "non soubo facerse valer" en Madrid, no primeiro caso ante o seu partido e no segundo ante o Ministerio de Fomento, motivo polo que lle reprendeu.

En canto a xestión diaria, á marxe disto, valorou que "o mito da eficacia" do PP "non é máis que propaganda".

A continuación, o portavoz de En Marea no Pazo do Hórreo interpelou a Feijóo sobre se houbo ou non "contactos verbais" ou "informais" con Ferroatlántica, algo que, segundo denunciou, "non é posible desde o punto de vista do dereito administrativo".

Afeoulle, igualmente, deixar sen resposta ao seu grupo sobre as problemáticas das áreas sanitarias de Ourense e Santiago para, ao día seguinte, anunciar o cesamento dos seus xerentes.

PENSIÓNS, TEITO DE GASTO, FINANCIAMENTO AUTONÓMICO

Fronte a isto, asegurou que existe unha alternativa "construtiva" en En Marea, que está "na rúa", reivindicando asuntos como unhas pensións "dignas", pero tamén nas institucións.

Neste caso, referiuse a iniciativas do seu grupo como a do incremento do teito de gasto para xerar economía produtiva e aumentar o investimento social --devandito incremento foi rexeitado-- e a "proposta concreta" en materia de financiamento autonómico, mediante un modelo federal "para reverter a situación de Galicia".