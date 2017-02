Santander, Zara e Movistar, as marcas máis valiosas de España

O Santander, Zara e Movistar son as marcas máis valiosas de España, segundo o ranking realizado pola consultora internacional Brand Finance, que destacou que as 100 insignias máis valiosas do territorio nacional acumulan un valor total de 108.000 millóns de euros.

En concreto, o Santander, cun valor estimado de 14.172 millóns de euros, un 2% menos que o ano pasado, lidera outro ano máis a clasificación, a pesar dos retos mundiais aos que se enfronta, especialmente no Reino Unido, un dos maiores mercados da entidade.

Zara, o buque insignia do Grupo Inditex, mantén a segunda praza cunha valoración de 12.811 millóns de euros, o que supón un incremento do 38% do valor da súa marca, grazas a un forte crecemento nas súas vendas, á ampliación da súa rede global de tendas e ao aumento do seu número de plataformas de venda 'en liña'.

Movistar gaña unha praza e ascende ao terceiro posto cunha valoración de 8.955 millóns de euros, un 21% máis, seguida por BBVA, que cede un posto e o seu valor de marca cae un 6%, ata os 7.281 millóns de euros, mentres que Iberdrola pecha o 'top-5' con 3.671 millóns de euros, un 5% menos.

Pola súa banda, Repsol pasa do posto 13 ao sexto tras elevar o seu valor de marca nun 59%, ata alcanzar os 3.199 millóns de euros, seguida polo Corte Inglés que ascende á sétima praza cunha valoración superior aos 3.000 millóns de euros, un 20% máis.

Ademais, o grupo presidido por Dimas Gimeno conta no ranking das 100 mellores empresas con Supercor, que pasa do 95 ao 87, e con Sfera e Hipercor, que se estrean na clasificación no posto 96 e 65, respectivamente.

Completan as 10 marcas máis valiosas Endesa, oitava cunha valoración de 2.836 millóns de euros, un 10% máis; Mapfre, cun crecemento do 6% do valor da súa marca, ata os 2.502 millóns de euros e Gas Natural Fenosa, que cae do sétimo ao décimo posto cunha valoración de 2.365 millóns de euros, un 15% menos.

Outras empresas que se estrean este ano na clasificación son Seat (21), Dia (24), Tryp (49), Yoigo (51), Grupo Barceló (55), Jazztel (68), Panzani (70), Lustucru (78), Budimex (82), Bertolli (84), Merlin Propertie (89), Wuaki.tv (93), Webber (97) e Valoriza (98).

Doutra banda, o índice Brand Finance tamén clasifica ás marcas polo seu valor económico e calcula aquelas que son máis 'poderosas', como se define ás compañías cuxo valor empresarial se ve máis positivamente impactado pola fortaleza da súa marca.

Desta forma, Telefónica convértese na marca máis poderosa de España, despois de que o valor da súa marca incrementouse nun 77%.