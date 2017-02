A conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, manifestou que estará "onde o presidente decida", ao ser preguntada pola posibilidade de que encabece a candidatura do PP á Alcaldía da Coruña.

Despois de que o presidente do PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, afirmase que os congresos locais do partido en Lugo e A Coruña -os máis inmediatos- servirán para pulsar os posibles candidatos da formación nas eleccións locais, Mato recalcou que no seu partido trabállase "tendo en conta que se é parte dun equipo".

Por iso, dixo que ela estará "onde o equipo" e, particularmente, o presidente do PPdeG "decida". Con todo, manifestou a súa "vontade" de colaborar "en todo aquilo" que o PP lle teña encomendado. "E a día de hoxe tenme encomendado que sexa conselleira de Medio Ambiente e traballe para mellorar a situación ambiental", apostilou.

"PEZAS" NO PROXECTO DO PP

Preguntada, no entanto, se lle gustaría ser candidata á Alcaldía da Coruña, manifestou que non se trata do que lle gusta a ela. "Somos pezas deste proxecto", sinalou sobre a formación popular.

Por iso, insistiu en que non é cuestión de "vontades persoais". "Se non de estar onde o proxecto nos necesite", engadiu antes de manter un encontro co presidente da Confederación de Empresarios da Coruña (CEC).