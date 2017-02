Rey Varela anima aos maiores a mellorar a súa calidade de vida a través dun envellecemento activo

O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, desprazouse este luns ata o centro sociocomunitario de Fene co obxectivo de coñecer de primeira man as instalacións e actividades que se desenvolven nas mesmas, un acto no que animou aos maiores a mellorar a súa calidade de vida a través do envellecemento activo.

Con esta visita, o titular autonómico continúa coa rolda de encontros con entidades, organizacións e axentes coa finalidade de intensificar as vías de diálogo e de colaboración en políticas sociais.

Durante a visita, o conselleiro destacou que a Administración autonómica "non é allea á importancia da integración das persoas maiores" na sociedade, e de relevancia de "facelos partícipes dos avances sociais".

Para iso, a Xunta aposta por centros como o de Fene, espazos nos que as persoas maiores poden convivir e socializar entre eles, ao mesmo tempo que se manteñen activos a través das diferentes actividades que levan a cabo nas instalacións.

"Desde a Xunta de Galicia estamos a organizar actividades nos centros sociais e sociocomunitarios como este, adscrito á Consellería de Política Social, para que as persoas maiores de Fene manteñan un estilo de vida activo", indicou Rey Varela.

RESIDENCIAS

A provincia da Coruña conta con centros sociocomunitarios pertencentes á Xunta nos concellos da Coruña, Mera, Ferrol, Fene, As Pontes, Corcubión, Pobra do Caramiñal, Muros e Santa Comba. Así mesmo, conta con centros sociocomunitarios integrados na Residencia de Maiores Torrente Ballester, na Residencia de Maiores Porta do Camiño, na Residencia de Maiores de Ferrol e na Residencia de Maiores de Carballo.

En relación a esta cuestión, Rey Varela lembrou a futura construción das 7 residencias para maiores nas cidades galegas coas que se liquidará o 90% da lista de espera no acceso a prazas públicas para este colectivo.

Con respecto á decisión dalgunhas persoas maiores a permanecer no seu domicilio, Rey Varela fixo fincapé na necesidade de "garantir a liberdade de elección por parte das persoas, fomentando os recursos públicos existentes para os maiores que prefiran beneficiarse dunha praza nunha residencia".

No marco desta visita, o conselleiro de Política Social lembrou que o pasado mes de setembro aprobouse a nova Estratexia Galega de Envellecemento Activo desde a Innovación (ESGAEN) 2016-2020, que constitúe o marco de actuación para os próximos anos co que "dar resposta ás novas necesidades que xorden asociadas ao aumento da esperanza de vida en Galicia".

"O obxectivo é que os nosos maiores teñan unha calidade de vida mellor durante máis anos, garantindo unha vida activa saudable, independente e segura", explicou Rey Varela.