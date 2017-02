O 83% das persoas maiores non usan os zapatos correctos

Un equipo de investigación liderado pola Universidade da Coruña realizou en 2015 un estudo con persoas da terceira idade, cunha media de 80 anos. Nel analizaban se os cambios que se producen na morfoloxía do pé nesta poboación e a súa tolerancia á dor provocaban que usasen un calzado inadecuado. Os expertos confirmaron que a maioría (83%) non utilizaba o número correcto e que, en ocasións, requirían utilizar un diferente para cada pé, informa Eva Rodríguez Nieto, da axencia SINC.

"Nesta etapa da vida prodúcense cambios na morfoloxía do pé relacionados co incremento da súa anchura e lonxitude, e tamén coa tolerancia á dor, a perda de masa muscular e tecido adiposo nos pés?, explica a Sinc Daniel López López, científico da Universidade da Coruña.

Agora, un novo traballo, capitaneado por López e publicado na Revista dá Associação Médica Brasileira, analiza por primeira vez as consecuencias desta mala elección do calzado na saúde dos maiores.

"O estilo de vida a estas idades provoca que se utilice un calzado nocivo. Este feito, unido á aparición de enfermidades crónicas —como obesidade, alteracións vasculares, diabetes ou artrites reumatoide—, produce un incremento preocupante (entre un 71 e un 87%) de problemas nos pés das persoas maiores. Isto supón solicitar con máis frecuencia atención médica e podolóxica, xa que afecta á súa capacidade funcional e calidade de vida", asegura o científico.

MENOS INDEPENDENCIA E BENESTAR

Os participantes nesta investigación foron voluntarios da Clínica Universitaria de Podoloxía da Universidade da Coruña, cunha media de 75 anos. Os resultados demostran que as persoas maiores que se calzan de maneira incorrecta posúen peor calidade de vida en todas as dimensións relacionadas coa dor, función do pé, calzado, saúde do pé, saúde xeral, actividade física, capacidade social e vitalidade.

Os trastornos máis habituais son a aparición de deformidades nos ósos do pé, xoanetes, alteracións na unllas, queratose plantar e pés planos.

"Isto conduce á cronicidade da dor, infeccións, limitación da mobilidade ao camiñar, angustia, apatía, perturbación social, cambios na distribución das presións nos pés —relacionadas con perda de equilibrio e caídas—. Todo iso prexudica a saúde, a independencia e o benestar", asegura López.

O experto aconsella que este estrato de poboación utilice zapatos de horma ancha, cun sistema de axustes con correas ou velcros, solas de goma para evitar esvaróns e caídas e, que á súa vez, poida reducirse o impacto nas articulacións e a presión ao camiñar.

"A visita regular e o control periódico por parte do podólogo axuda a previr, controlar e atenuar a aparición de alteracións e deformidades dos pés, mellora a autonomía e, en definitiva, a calidade de vida das persoas", conclúe López